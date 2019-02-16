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Bakan Kurum, Yüksekova’da esnaf ziyareti yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hakkari’deki temaslarının ardından geldiği Yüksekova’da esnaf ziyareti yaptı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:26
Bakan Kurum, Yüksekova’da esnaf ziyareti yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hakkari’deki temaslarının ardından geldiği Yüksekova’da esnaf ziyareti yaptı.


Hakkari’deki ziyaretinin ardından Yüksekova’ya gelen Bakan Kurum’u Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, muhtarlar ile vatandaşlar karşıladı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden ve ardından AK Parti seçim bürosuna geçen Bakan Kurum, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yüksekova’nın 2 yıldır kayyum eliyle yönetildiğini ifade eden Bakan Kurum,“Görüyoruz ki kayyum eli ile devletin gönderdiği kaynakları vatandaşa harcarsanız şehirler yeniden yapılabiliyor. Şehrin alt yapısı yeniden inşa edilebiliyor. Belediye başkan adayımız Teoman beyin şehrin geleceği ile ilgili çok sayıda projesi var. Hakkari ve Yüksekova’ya çok güzel hizmetleri vardı. İnşallah bu hizmetlerine belediye başkanı olarak devam eder. Bunlarla ilgili birçok projeyi bize sundu. Millet bahçesi projesi var.Şehrin tüm altyapısını değiştirdik. Bu bölgede kanalizasyon, atık su arıtma tesisi yoktu. Çok eksiklikler vardı. Konut eksikliği vardı, kiralık konut fiyatları yüksekti. Ve devletimiz olaya müdahil oldu. TOKİ eliyle konutların yapımına başladık. İnşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. İçme suyu, asfalt kaplamaları ile ilgili birçok projeyi burada yürüttük. Şehrimizde okul eksikliği vardı. Tam 6 okulun yapımını şuan sürdürüyoruz. Hakkari’de üniversitemizin ilk etabını inşallah yedinci ayda tamamlayacağız. Millet bahçesi ile ilgili proje kapsamında birazdan Köy Hizmetleri’nin eski yerinde incelemeleri yapacağız. Yüksekova şehir merkezine millet bahçesi kazandıracağız. Şahin Tepesi’nin bulunduğu alanı da Yüksekova halkımızın gezip eğlenebileceği bir millet bahçesine çevirmek istiyoruz. Diğer projelerden biri de şehir merkezinden geçen derenin ıslahı. 5 kilometrelik bir alan ve inşallah bunu da gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.


AK Parti Yüksekova belediye Başkan adayı Teoman Zeydan ise Bakan Kurum’a Yüksekova ziyareti için teşekkür etti. Zeydan, “Yüksekova’nın bir sürü sorunu var. Bunların hepsini gönül belediyeciliği ile çözeceğimize inanıyoruz. Bu göreve talip olduk, geldik, çalışıyoruz. Yüksekova’daki sorunların hepsini biliyoruz. Bunların çözümü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizin bize bu yetkiyi vermeniz gerekiyor. Kendiniz için, evlatlarınız, memleketiniz için sizden oy talep ediyoruz. Yüksekova’yı iyi bir geleceğe kavuşturalım” dedi.


Açıklamalarının ardından esnaf ziyaretlerine sürdüren Bakan Kurum, daha sonra Selahhaddin Eyyubi Havalimanı’na giderek ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:26
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