Bakan Kurum, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şehitler Haftası'nın ilk gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğünde şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu da katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan iftar programı açılış konuşmalarıyla devam etti. Burada katılımcılara hitaben bir de konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum, Ramazan ayının Müslümanların müjdeler aldığı bir ay olduğunu, aynı zamanda samimiyet ve vefa olduğunu belirtti.

“Şehit ailelerimizin, gazilerimizin önünde vefalı durmaya gayret gösteriyoruz”

Vefanın İslam dininin, geleneklerinin ve medeniyetinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Bizler bu anlayıştan hareketle şehit ailelerimizin, gazilerimizin önünde vefalı durmaya gayret gösteriyoruz. Aramızda vatanı, dini, devleti, çocukları ve ülkesi için gözünü bir saniye bile kırpmadan şehadete koşmuş nice şehidimizin aileleri var. Yine vatan sağ olsun, bayrak dalgalansın, ezan dinmesin diye kendilerini siper etmiş nice kahramanlarımızla bir aradayız. Bizim inancımızda, bizim dinimizde şehitlik ve gazilik bir insanın çıkabileceği en yüksek mertebelerdir, makamlardır. Çünkü bizim insanımız mükafatını Allah'tan bekler. O yüzden şehitlik ve gazilik ‘cennetteki makamların en önlerinde' olarak tarif edilir. Bu makamlar, aziz milletimiz için çok önemlidir. Bizler, Anadolu'ya bin yıl önce gelen atalarımızdan itibaren yurt edindiğimiz bu toprakları şehit kanıyla vatan kıldık, yine dünyaya meydan okuyoruz” diye konuştu.

“Şehit ve ailelerimize ve gazilerimize sosyal konut projelerinde kontenjan ayırıyoruz”

Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz de torunları, aileleri olarak bu emanete sahip çıkmak için tüm ekibimizle en yüksek hassasiyeti gösteriyoruz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize bakanlığımızın özellikle sosyal konut projelerinde kontenjan ayırıp öncelik tanıyoruz. Onların dertleriyle dertleniyor, sorunlarını kendi sorunumuz olarak biliyoruz. Keçiören, Türkiye genelinde en çok şehit ailesi ve gazinin olduğu bölgeler arasında en başlarda yer alıyor. Vatanını, milletini, dinini seven insanların diyarı Keçiören. Bu anlamda Keçiören'in de bizim için ayrı bir önemi var.”

Bakan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün stratejik bir öneme sahip olduğunu, kendilerinin şehitlere, gazilere ve onların ailelerine borçları, vefaları bulunduğunu hatırlattı. Kurum, bu borcu ödemek için çalışmaya gayret edeceklerini de not düştü.