Bakan Kurum müjdeyi verdi! Her ile yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum müjdeyi verdi. Bakan Kurum, "Millet bahçeleri Cumhurbaşkanımızın, vatandaşımızın talebini çok net görerek açıkladığı büyük bir proje. İnşallah her ilimizde en az bir tane olacak şekilde millet bahçesi yapacağız. Yurt dışına gittiğimizde imrendiğimiz ama 'Burada neden yok?' dediğimiz millet bahçelerini şehirlerimize kazandıracağız" dedi.

İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘İnşallah her ilimizde en az bir tane olacak şekilde millet bahçesi yapacağız” dedi.

Gayrimenkul sektöründen geldiğini hatırlatan Kurum; “Yeni hükümette de Çevre ve Şehircilik Bakanı oldum. Allah böyle bir görevi nasip etti. Geldiğimizde sektörümüzde toplantılar yaptık ve sektörümüzle bir araya geldik, problemler neyse bunları masaya yatırdık. Hem sektör temsilcileriyle hem de sektörü ilgilendiren tüm kurumlarla istişarelerde bulunduk. Bize düşen hızlı bir şekilde sektörün içinde bulunduğu problemleri aşmak için çalışmalar yapmaktı” diye konuştu.

Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü;

18 ilde 33 bahçe yapıyoruz

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde 100 günlük eylem planlarını açıkladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz de 39 eylemle bu 100 günlük plana girdik. Bu eylem planları içerisinde tüm sektörleri ilgilendiren hem şehircilik anlamında hem de çevre anlamında birçok eylemimiz var. Katı atık, atık su tesisleri, içme suyu altyapısı, kanalizasyon altyapısı. Millet Bahçeleri Cumhurbaşkanımızın, vatandaşımızın talebini çok net görerek açıkladığı büyük bir projedir. İlk yüz günde 18 ilde 33 bahçe yapıyoruz. İnşallah ikinci ve üçüncü yüz günlük planlarda her ilimizde en az bir tane olacak şekilde millet bahçesi yapacağız. Bu bahçeler, sadece İstanbul’da kişi başı yeşil alan miktarını yaklaşık yüzde 10 artırıyor. Yurt dışına gittiğimizde gördüğümüz ve imrendiğimiz ama ‘Burada neden yok?’ varsa da ‘Neden az?’ dediğimiz Mille Bahçelerini şehirlerimize kazandıracağız. Bu bahçelerin içinde vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderecek millet kıraathaneleri, sosyal alanlar, kültürel alanlar, sporla alakalı aklınıza ne geliyorsa bunların yapılacağı alanlar da inşa edilecek. Bu inşa edilen alanların büyük kısmı en iyi lokasyondaki arazilerdir."

8.5 milyonun üstünde talep geldi

"Bugünlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmiyor. Bunlarla da ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu kaçak yapıların olmasına veya şehirlerimizin silüetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz. 31 Aralık 2017’den önce yapılmış, binaları içeriyor. Bu binaların aslına bakarsanız elektriğini, suyunu, doğal gazını alabilmesi, bunları ipotek gösterebilmesi için çıkarılmış bir yasa. Çok ciddi bir talep var, 8.5 milyonun üstünde bir talep geldi. Biz de bunun karşısında duyarsız kalmadık. Bu süreci de 31 Aralık 2018’e kadar uzattık. Diğer bir projemiz yine hazineye ait arazilerin kiralanması ve satışı. Bunlara ilişkin de ilk önce kiralanmış arazileri ecrimisil bedeli üzerinin yarısından 10 yıllık bedelle kiralayarak vatandaşımızın 10 yıl sonunda bunları satın almasının önünü açtık. Bu sayede tarımın önünü açmış olduk."