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Bakan Kurum: “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl’de meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:40:38 -
Bakan Kurum: “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl’de meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl’de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, “Bingöl Karlıova’da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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