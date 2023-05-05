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Gündem Bakan Kurum: Büyük dönüşüm ve konut izni için o bölgeyi gösterdi! Oturum için binlerce konut inşa ediyoruz!
Gündem

Bakan Kurum: Büyük dönüşüm ve konut izni için o bölgeyi gösterdi! Oturum için binlerce konut inşa ediyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-05-05 23:45:00 - 2023-05-05 23:56:18
Bakan Kurum: Büyük dönüşüm ve konut izni için o bölgeyi gösterdi! Oturum için binlerce konut inşa ediyoruz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Fikirtepe'de Emlak Konut eliyle 60 bin vatandaşımızın hayatını değiştirecek bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. 12 bin konut inşa ediyoruz." dedi. Kurum "1. etaptaki vatandaşların haklarına isabet eden konutların hangileri olduğunu gelecek hafta açıklayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “‘Büyük Dönüşüm Yeni Fikirtepe' diyerek 12 bin konut inşa ediyoruz. 17 Nisan'da bin 648 konutumuzun anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik'' dedi.

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