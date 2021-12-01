Bakan Kurum: Ankara'da tek bir sağlıksız yapı kalmayacak büyüyen gelişen ve yeşil Ankara için çalışıyoruz

AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’yı şehirciliğin ana ekseni olarak gördüklerini belirterek, 25 ilçede her alanda Bakanlığın çalışmalarının bütün hızıyla sürdüğünü söyledi.

“Ankara’da 15 bin sosyal konut yapıyoruz”

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşkilatımızla birlikte, 20 yıldır, bu ülkenin her bir karışının refahı için, mutluluğu için; var gücümüzle çalışıyoruz.” diyen Murat Kurum,Bakanlığın gerçekleştirdiği tüm projelerle şehirlerin çehresini değiştirdiklerini, ticaretini, istihdamını ve yeni iş imkânlarını artırdıklarını ifade etti.

Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en titiz kentsel değişimini, dönüşümünü gerçekleştirdiklerini, büyüyen, gelişen ve yeşil birAnkara için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Murat Kurum, “Tek bir sağlıksız yapı bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Ankara’da 21 millet bahçesi yapıyoruz. Mamak’tan Gölbaşı’na Çankaya’dan Yenimahalle’ye tüm ilçelerimizde tam 15 bin sosyal konut yapıyoruz. Saraçoğlu Mahallemizi koruyarak, gelecek nesillerimize aslına uygun bir şekilde yeniden armağan ediyoruz. Tabii biz bugün Ankara’mızda; bu güzel şehrin en büyük tarihîve kültürel ihya sürecine de hep birlikte imza atıyoruz. Ankara’mıza yeni tarihîve kültürel akslar, yeşil koridorlar kazandırıyoruz. Ankara Kalesi’ni, Hergelen Meydanı’nı, Yahudi Mahallesi’ni içine alan muhteşem bir projeyle, başkentimizin merkezinde tarihi, bugünle buluşturuyoruz.” diye konuştu.

Bakan Kurum, Gölbaşı ilçesindeki hizmetleri anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Gölbaşı’ndaki hizmetlerini de anlatan Bakan Kurum, planlanan, devam etmekte olan ve tamamlanan projeleri şu şekilde sıraladı:

“Gölbaşı’na toplam yaklaşık 925 bin metrekare büyüklüğünde 2 millet bahçesi kazandırıyoruz. Hacılar mahallesinde yer alan Sevgi Çiçeği millet bahçemizin yapımını Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle tamamladık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi yine İlbank eliyle; Şafak mahallesinde 850 bin metrekare büyüklüğündeki Gölbaşı millet bahçemizde çalışmalarımızı yapıyoruz. Buradan sizlerin huzurunda müjdemizi de veriyoruz. İnşallah 2023 Mart ayına kadar da Ankara’mıza kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yine Gölbaşı Belediyesi Hizmet Binası önünden Vilayetler Evi’ne kadar olan yaklaşık 1,8kilometrekarelik bisiklet ve yürüyüş yolu, 13 bin metrekare yeşil alan, bin 450 metrekare ahşap yürüyüş terasıyla Mogan Gölü kıyı düzenlemesi projemizi İlbank eliyle tamamladık.

Yine 2. Etapta; Mogan Parkta yer alan seyir kulesinden Mogan Gölü kıyısındaki Otel’e kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik kıyı düzenlemesi uygulama projesini tamamladık. Mogan Gölü çevresi ve Gölbaşı Millet Bahçesi güzergâhlarında toplam yaklaşık 39 kilometrelik bisiklet yolu uygulama projesi çalışmalarını tamamladık. Şu anda, Gölbaşı Şehir Parkı içerisinde 1,30 kilometre bisiklet yolunu kullanıma açtık.

Türkiye’de ilk defa yaptığımız, içerisinde bisiklet ve yaya yolu köprüsünün de yer alacağı; Belediye Hizmet Binası önünden başlayıp Şafak mahallesinde yeni yapılacak millet bahçesine bağlayan 2,5 kilometrelik Gölbaşı Bisiklet Yolları Projesi’ni başlattık.

Yine ilçemize; çöp konteynerinden arazi temizleme aracına; sıfır atık ünitesinden kompost makinasına ve bisiklet yolu yapımına kadar 13 milyon lira destekte bulunduk.”

Gölbaşı’na müjdeler: 2 bin sosyal konut için çalışmalar başladı!

Gölbaşı ilçesi için planlanan yeni yatırımların müjdesini veren Murat Kurum, Gerder Mahallesi’nde 2 milyon 300 bin metrekarelik alanda 2 bin konutluk çalışma başlattıklarını, ilk etapta yapılacak 500 konutun projelerini Ocak ayında hazırlayıp ihaleye çıkacaklarını kaydetti. Konutların “zemin artı 2” ve “zemin artı 3” şeklinde yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yaşatacak tarzda; her türlü sosyal donatısıyla birlikte inşa edecekleri bilgisini veren Kurum, “2023 yılında kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız.” dedi.

Kurum, ilçeye dönük müjdelerini şu şekilde sürdürdü:

“Büyük Gölbaşı Meydan Projesi’nin ilk etabını yine İlbank aracılığıyla sağladığımız 50 milyon lira finansman desteği vererek ilçemize kazandırıyoruz. 5 milyon yatırım bedelli Şehir Merkezi Geçişi Sokak güzelleştirme projesini; 8 milyon yatırım bedeliyle, 10 kilometre uzunluğundaki İncek Bulvarı Yeşil Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projelerini de 2022’nin hemen başında başlatıyoruz. Gölbaşı’na, Gölbaşılı hemşerilerimize, gelecek nesillerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.”