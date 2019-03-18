Bakan Kurum açıkladı! "2023'e kadar 250 bin sosyal konut hedefliyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Valilik önünde Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar, MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları karşıladı.

Bakan Kurum, daha sonra beraberindekilerle kentte yapılacak yatırımlara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Valilikte gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, 81 ilde Millet Bahçesi Projesi'ni hayata geçireceklerini hatırlattı.

Bu kapsamda birçok ilde millet bahçesinin açıldığını, bazı illerde de yapım çalışmasının sürdüğünü ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın da 1 Mart'ta buraya gelip mitingde söz verdiği Aziziye Kışlası'ndaki yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda içinde müzenin, millet kıraathanesinin ve güzel sanatlar fakültemizin birimlerinin olduğu bir park olacak. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak. İçinde müze, millet kıraathanesi ve güzel sanatlar fakültesinin ilgili bölümlerinin olduğu 70 bin metrekarelik millet bahçesini Ardahan'ımıza kazandırıyoruz. Yürüyüş yolları, bisiklet alanları, dinlenme alanları olacak ve tüm Ardahanlı kardeşlerimiz bu alan içerisinde huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler."

Kurum, ikinci bir millet bahçesi için de belediye başkan adayı Yunus Baydar'ın projesi olduğunu belirterek, bu projeye de bakanlık olarak destek vereceklerini dile getirdi.

Ardahan'da ecdadın çok değerli eserlerinin bulunduğuna işaret eden Kurum, "Bu eserleri gün yüzüne çıkarmak üzere kentsel dönüşüm projelerimizi ikiye ayırdık. Bu noktada Ardahan kalemizin etrafından yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda, Halil Efendi Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm sürecine giriyoruz. Bu süreçle birlikte vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlara uygun yapıları, tarihimize, bu kültüre uygun yapıları yapmak suretiyle burada kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Bu alanda kentsel dönüşümü yaptığımızda Ardahan Kalesi, kalenin etrafındaki o tarihi eserlerin gün yüzüne çıkmış olması yine güneyinde yapacağımız millet bahçesi ve içindeki müze ile bu bölge adeta tarihin ve kültürün ön planda olduğu bir turizm merkezi haline gelecektir." diye konuştu.

Gurbetçilere yönelik konut uygulaması

Yeni Mahallede kentsel dönüşüm başlatarak vatandaşları riskli binalardan kurtaracaklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla biliyorsunuz Valiliğimiz, Özel İdaremiz kanalıyla tüm köylerimizdeki çöpleri topluyor. Bu hizmetin daha da iyi verilmesi adına bakanlığımızca Özel İdaremize iki tane çöp toplama aracı 500 tane de konteyner veriyoruz. Göle ilçemizde çok fazla gurbetçi vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza yönelik Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle bir konut uygulaması yapacağız. Bu konuttan hem Göleli kardeşlerimiz, alt gelirli, orta gelirli grubundaki vatandaşlarımız aynı zamanda Göleli olup ancak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın faydalanması için böyle bir projeyi de Göle ilçemizde başlatmış olacağız."

Kurum, Türkiye çapında 50 bin toplu konut projelerinin olduğunu hatırlatarak, bu proje kapsamında da Ardahan'da da 497 liradan başlayan taksitlerle vatandaşların 240 aya varan vadeyle ev sahibi olabileceğini anlattı. Vatandaşların kiranın altında bir bedelle ev sahibi olacağını vurgulayan Kurum, "2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda illerimizdeki talebe göre de projenin miktarını vesairesini arttıracağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, Ardahan'da eğitim gören öğrenciler için de "Öğrenci Yaşam Merkezi Projesi"nin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.