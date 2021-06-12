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Gündem Bakan Kurum 4 günde toplanan müsilajı açıkladı
Gündem

Bakan Kurum 4 günde toplanan müsilajı açıkladı

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasına karşı 8 haziranda başlatılan müsilaj çalışmaları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 4 günde toplanan toplam miktarı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 12:40:00 - 2021-06-12 13:03:28
Bakan Kurum 4 günde toplanan müsilajı açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 4 günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Marmara Denizi'nde oluşan müsilajla mücadeleyi dün de kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Kurum, "Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik." bilgisini paylaştı.

Hangi ilden ne kadar toplandı?

Dördüncü günün sonunda illerde toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul 218,7 metreküp, Kocaeli 95,5 metreküp, Bursa 88 metreküp, Tekirdağ 44 metreküp, Balıkesir 182 metreküp, Çanakkale 146 metreküp, Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik. İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz."

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