Bakan Kurum: 2035'te kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '2035 yılına geldiğimizde inşallah Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak.' dedi.

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'ndeki 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi ile Sarıgöl 12B Kentsel Dönüşüm Projesi'nde dairelerine kavuşan hak sahipleriyle katıldığı iftar programında akşam ezanı öncesi vatandaşlara hitap etti.

Kurum, bugün Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kurum, "İşte bu depremlerde acıların yaşanmaması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Bugüne kadar 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Yani 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kurum, şunları söyledi:

"2035 yılına geldiğimizde inşallah Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. İstanbul'umuzun her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, 39 ilçemizin tamamında on binlerce konutumuzu dönüştürdük. Şu anda sahada 140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz. Çünkü bizim artık kentsel dönüşümde gerek İstanbul'umuzda gerek tüm şehirlerimizde ne bir saat ne bir dakika ne de bir saniye kaybetmeye hiçbir şekilde tahammülümüz yok."

Gaziosmanpaşa'da yaptıkları yeni dönüşüm projelerini, Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'daki çalışmalarla birleştirerek, İstanbul Avrupa Yakası'nda adeta kentsel dönüşüm ağı ördüklerini dile getiren Kurum, bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya'dan Bağlarbaşı'na, Sarıgöl'den Yenimahalle'ye ve Pazariçi'ne kadar toplam 6 proje alanında ilk 1000 konutu 2021 yılında teslim ettiklerini söyledi.

Kurum, kalan konutların etaplar halinde tamamlanacağını kaydederek, "2023 yılına kadar 6 bin 500 yeni ev ve iş yerimizi sizlere teslim edeceğiz. Yeşil ağımıza gelince, bakın biz, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi, Sultangazi'de Sultangazi Millet Bahçesi, Gaziosmanpaşa'mızda da 1 millet bahçemizin açılışını yapmıştık. Bu 3 millet bahçemiz, Alibeyköy Barajı'ndan başlayan gençlik parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile Haliç'e ve Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan yeşil bir ağı oluşturuyor. Bu yeşil ağı her geçen gün daha da genişletiyoruz. İstanbullu kardeşlerimize nefes aldıran, şehrin gürültüsünden uzak, yeni sosyal yaşam alanları üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un marka değerine değer katacak yatırımlar ile projelere hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Kurum, "Bu anlamda kaybedecek bir günümüz bile yok. Her zaman İstanbul'umuz, Gaziosmanpaşa'mız için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bizim için asıl olan ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir. Bundan sonra da 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' anlayışıyla tüm şehirlerimizi, İstanbul'umuzu, Gaziosmanpaşa'mızı sahip olduğu doğası, tarihi, kültürel dokusuyla geleceğe daha güçlü hazırlamak için kar kış, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile hak sahiplerinin katıldığı iftarın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.