Bakan Koca'yı hedef alan Prof. Başer: Sağlıkçılar kimsenin emrinde değil

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22 Temmuz 2021 Perşembe günü açıklanan koronavirüs verilerine göre vaka sayısı yeniden 10 bin sınırına dayandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki tırmanıştan sonra 'aşı' ve 'tedbir' uyarısında bulundu. "Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı." diyen Bakan Koca, "Çözüm, şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim." ifadelerini kullandı.

Nasıl hedef göstereceklerini şaşırdılar

Koronavirüsle mücadele sürecini sabote etmekten başka gayesi olmayan çevreler, Bakan Koca'yı hedef almayı da adet haline getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitterdan paylaştığı uyarı mesajını alıntılayan Prof. Dr. Bengi Başer, sağlık çalışanlarını kışkırtmak istercesine, "Sağlıkçıların zaten tükendiği bu süreçte, sağlıkçılar kimsenin emrinde değildir. Sadece görevlerinin başındadır. Bu ifadenin düzeltilmesinin doğru olduğu inancındayım." dedi.

Aşı olmayanlara 'yaptırım' çağrısıyla tepki çekmişti

Prof. Başer, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında, 'aşı olmayanlara yaptırım uygulanmalı' çağrısı ile tepkileri üzerine çekmişti.

"Bakın eğitimli eğitimsiz, mavi yakalı beyaz yakalı ne derseniz deyin, her kesimde garip bir aşı karşıtlığı türedi. Yok böyle bir şey. Belki şu yapılabilir; mesela bugün için ABD'de bazı üniversiteler şunu koydu, 'Kesinlikle kardeşim, ben üniversite öğrencilerine, hocalara, çalışan herkese 1 Ağustos'a kadar aşıyı zorunlu tutuyorum. Yaptıysan girersin, bu okulun sınırlarına. Yoksa giremezsin' Bu yavaş yavaş her yere yayılacak. Yani yaptırımlar olmalı bir kere. Bazen insanlar sadece anlatmakla anlamıyor, yaptırımlar da işe yarıyor. Çünkü başka türlü önüne geçemeyeceğiz."