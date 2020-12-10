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Aktüel Bakan Koca'nın uyardığı Edirne'de vatandaşlar "evde kal" çağrılarına uyuyor
Aktüel

Bakan Koca'nın uyardığı Edirne'de vatandaşlar "evde kal" çağrılarına uyuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:15:54 -
Bakan Koca'nın uyardığı Edirne'de vatandaşlar "evde kal" çağrılarına uyuyor

EDİRNE (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının son haftalarda artış gösterdiği iller arasında saydığı Edirne'de vatandaşlar, yağmurlu ve rüzgarlı havanın da etkisiyle "evde kal" çağrılarına uyuyor.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözleniyor.

Özellikle normal zamanlarda kentin en kabalık caddelerinden olan Saraçlar Caddesi başta olmak üzere, Selimiye Meydanı ve Tahmis Meydanı'nda yoğunluk azalırken, vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ediyor.

Kentte, hafta başından beri aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle vatandaşlar daha çok evde kalmayı tercih ediyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kalabalık caddelerde zaman zaman oluşan yoğunluklara müdahale ederek, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunuyor.


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