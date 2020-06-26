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Bakan Koca’dan YKS sözleri! 'Sizin de başınıza gelecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek tavsiyelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:43:00 -
Bakan Koca’dan YKS sözleri! 'Sizin de başınıza gelecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek, "Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın." tavsiyesinde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek şu tavsiyelerde bulundu:

Hepimizin başına gelen, YKS’de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler.

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