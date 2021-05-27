Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bir video yayınlayan Koca, yerli aşı çalışmalarında faz 3 çalışmalarına gelindiğini söyledi.
Yayınladığı videoda Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." ifadelerini kullandı.