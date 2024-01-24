Bakan Koca'dan 'X hastalığı' açıklaması!

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" dedi.