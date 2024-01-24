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Sağlık Bakan Koca'dan 'X hastalığı' açıklaması!
Sağlık

Bakan Koca'dan 'X hastalığı' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 21:40:00 -
Bakan Koca'dan 'X hastalığı' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'X hastalığı' olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin, "Gerçek hayatta karşılığı yok. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" dedi.

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