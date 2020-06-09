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Gündem

Bakan Koca’dan toplantı sırasında çarpıcı çıkış: Ne diyeceğim...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:59:00 -
Bakan Koca’dan toplantı sırasında çarpıcı çıkış: Ne diyeceğim...

Sağlık Bakanı Koca, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında tweet attı. Koca "Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında "Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?" dedi.

Bakan Koca'nın tweeti 65 yaş üstüne mesaj olarak algılanırken toplantıdan 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma izniyle ilgili karar çıkabileceği beklentilerini artırdı.

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