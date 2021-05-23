  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca'dan tarım işçileri açıklaması
Kassam'ın Gazze'deki kayıpları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı
İşgalci siyonistler böyle yıktı!
Sağlık Bakan Koca'dan tarım işçileri açıklaması
Sağlık

Bakan Koca'dan tarım işçileri açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 01:00:00 -
Bakan Koca'dan tarım işçileri açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Videoda, sağlık personeli, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda Bilecik'te çalışan ve aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları belirtirken, aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun" ifadelerini kullanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinde bomba sahne! ‘Aşk Şehri Paris’i bakın dünyaya nasıl pazarlamışlar
Medya

Teşkilat dizisinde bomba sahne! ‘Aşk Şehri Paris’i bakın dünyaya nasıl pazarlamışlar

TRT’nin sevilen Teşkilat’ta, Avrupa’nın Aşk Şehri olarak pazarladığı Paris’in gerçek yüzü anlatıldı. Paris’in, Napolyon’un kendi halkını kat..
Rızgar Koçer öldürüldü
Gündem

Rızgar Koçer öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu isimlerinden olan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist öldür..
Mehmetçik, 2 kişiyi Suriye'ye geçerken enselendi! Bakın kim çıktılar
Gündem

Mehmetçik, 2 kişiyi Suriye'ye geçerken enselendi! Bakın kim çıktılar

Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin hudut birliklerince yakalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay