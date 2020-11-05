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Aktüel Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı:
Aktüel

Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı:

"Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:48:32 -
Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede Kovid-19 tedavisi gören Soylu'nun taburcu edildiğini belirtti.

Soylu'nun tedavisinin evinde tamamlanacağını kaydeden Koca, "Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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