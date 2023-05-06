Bakan Koca'dan saç ekimi açıklaması

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Saç ekimi birimleri hakkında kılı kırk yaran yönetmelik. Saç ekimi, ülkemizde her geçen gün büyüyen sağlık turizminde önemli yere sahip. Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelik, hem yurt dışından gelenlerin hem de kendi vatandaşımızın aldığı hizmetle bu hizmeti veren birimler için kapsamlı standartlar getiriyor. Yönetmelik, saç ekimi işlemlerinin tıbbi ilkelere tam olarak uyularak, uzmanlar tarafından yapılmasını, konuyla ilgili personelinse eğitimi ile deneyiminin belgelendirilmiş olmasını, denetimi, kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyor. Sonuçlara yönelik standartları belirliyor. Sağlıkta ve sağlık turizmindeki bu yeni gelişme hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.