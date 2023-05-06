  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li seçmenden İYİ Partili Kürşat Zorlu'ya tepki

'Milliyetçi' Akşener bu açıklamalara sessiz! HDP'den skandal üstüne skandal: Sözümüz var!

Sosyal medyada sizin için seçtiklerimiz! İşte 6'lı masa işte LGBT sevdası...

Bayraktar TB2 SİHA ile ilgili Haluk Bayraktar'dan kahreden çıkış: Maalesef bununla karşılaştık

Altın tahminleri olay olan Ramazan Kurtoğlu'ndan yatırımcıyı tedirgin eden sözler: Artık dehşetin kendisi var

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Taşıma kararı aldık

Birilerini çıldırtacak haber! Fatih Sondaj Gemisi’nden flaş müjde! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Tembel Davutoğlu 7’li masanın ortakları meydanlarda boy gösterirken Davutoğlu ortalarda gözükmüyor

BAE’den flaş Türkiye planı! Apar topar harekete geçtiler! Tamı tamına 40 milyar dolar

Yeşil pasaport sözleri çarpıtılmıştı! Bakan Soylu'dan yeni açıklama
Sağlık Bakan Koca'dan saç ekimi açıklaması
Sağlık

Bakan Koca'dan saç ekimi açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-06 22:48:00 -
Bakan Koca'dan saç ekimi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saç ekimi birimleri hakkında yönetmeliğin değişeceğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Saç ekimi birimleri hakkında kılı kırk yaran yönetmelik. Saç ekimi, ülkemizde her geçen gün büyüyen sağlık turizminde önemli yere sahip. Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelik, hem yurt dışından gelenlerin hem de kendi vatandaşımızın aldığı hizmetle bu hizmeti veren birimler için kapsamlı standartlar getiriyor. Yönetmelik, saç ekimi işlemlerinin tıbbi ilkelere tam olarak uyularak, uzmanlar tarafından yapılmasını, konuyla ilgili personelinse eğitimi ile deneyiminin belgelendirilmiş olmasını, denetimi, kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyor. Sonuçlara yönelik standartları belirliyor. Sağlıkta ve sağlık turizmindeki bu yeni gelişme hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23