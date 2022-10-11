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Sağlık Bakan Koca'dan Osmaniye'deki depreme ilişkin açıklama
Sağlık

Bakan Koca'dan Osmaniye'deki depreme ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden 8 kişinin psikolojik olarak etkilendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 20:28:00 - 2022-10-11 20:31:38
Bakan Koca'dan Osmaniye'deki depreme ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye’deki depremin ardından 8 kişinin psikolojik olarak etkilendiğini duyurdu.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ”Osmaniye Düziçi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla, 8 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun” dedi.

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