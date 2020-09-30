Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Artan vaka sayıları sonrası Türkiye tedbirleri arttırdı.

Dünya genelinde koronavirüse karşı aşı çalışmaları da devam ediyor.

Türkiye'de düğün ve kına gecelerinde tedbirler arttırılırken toplu taşımalarda da tedbir arttırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı da koronavirüse karşı 81 il Valiliğine genelge yolladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu durumda ruh hallerinin de değiştiğini söyledi. Aşı için 3 aylık zaman kaldığını söyleyen Koca 'tünelin ucu göründü' dedi.

Bakan Koca, 'Endişe edici olan tespit edilen vaka değil, tespit edilmeyen vakalardır' dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Salgında hayatını kaybedecek insan sayısının 2 milyonu geçeceğini belirtiyor. Dünya vaka tespitinde yeterince atak ve kararlı hatta istekli değildir. Salgında gözle görülmeyen her risk izole edilmiş riskten çok daha korkunçtur. Amacı hastalıkla etkin mücadele olan vakaya ulaşır. İlerlemiş vakanın müraacatını beklemez. Bu dönemde sosyal davranışlarımız değiştiği gibi ruh durumumuz da değişti. Bazı durumlarda fikir birliğine kolay ulaşıyoruz, bazı durumlarda zor ulaşıyor. Herkes bir yorum bir sorun ileri sürebilir. Başka kaygılar ortaya koyabilir.

Bu konuda unutulmaması gereken toplumun ortak sorununu ele aldığımızdır. Bunu yaparken de toplumun görülen ve ya çıplak gözle görülmeyen çıkarları korumamız gerektiği gerçeğidir. Yapılan eleştirilerde pergelin bir ayağı burada olmalıdır. Bu sözlerimden de anlaşılacağı gibi bazı iddialarda huzurunuzda yanıt vereceğim.

‘Aşı için 1-2 aylık zaman kaldığı görülünce tünelin sonu görülüyor’ diyen Bakan Koca, ‘Bu yolun emekçilerinin cevap hakkı vardır. Bu tedbirlere uyan devletine güvenenlerin de hakkıdır. Her şeyden önce kelimeleri doğru kullanmakta önemlidir. Artık dalgalardan piklerden değil, tedaviden bağışıklıktan bahsediyoruz. Testten vakadan bahsederken şimdi ağır hastadan bahsediyoruz. Testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. İz sürücüler olan filyasyon ekibimiz ağırlıklı olarak bunları takip ediyoruz. Eğer tespit ile izole edilmezlerde salgının yayılmasına yol açarlar.’ İfadelerini kullandı.

Bilmemiz gereken diğer şeyin semptom gösteren kişinin taşıyıcı olduğunu gösteren şey olduğu belirtilen açıklamalarda Bakan Koca, ‘Artış hasta gösteren sayısına karşı öne çıkan durumum sağlık sistemimizin gücünü korumasıdır. Test sonucu pozitif çıkanların her biri vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır’ dedi.

Belediye ve TÜİK verileri

Bakan Koca:

Ağır hasta tanımı nedir? Kovid-19'un viral solunum yolu enfeksiyonun ötesine geçip sistemik hastalık halini alması, ve hastayı dış desteğe ihtiyaç durumuna getirmesi durumunda hastayı ağır hasta olarak tanımlıyoruz. Skor arayışında olanlar sayıyı gerçekten yüksek göstermeye çalışanlar neye dayanak arıyor. Türkiye'de ölüm bilgileri 2 kaynakta toplanmaktadır. Biri Belediyelerimizin defin sayılardır. Diğeri Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Ayrıca ölüm raporlarında bulunan bazı kategorik bilgiler yanlış kullanılıyor. Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir. 2013'ten beri kullanılmaktadır. Bu belgede önemli olan 2 yerdir. Biri ölüm şekli diğeri ise ölüm nedenidir. Hastalığa bağlı doğal ölümün izahı için bulaşıcı hastalık açıklaması da eklenmiştir. Kayıtlar bu yıl 10'da 1'nin ölümün bulaşıcı hastalık şeklinde olduğunu göstermektedir. Buradan kovid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı hastalığın sadece korona olduğunu sanıyorsa yanılıyor. Defin sonrası alınan kesin ölüm raporunda hastanın onaylanmış ölüm nedeni bu hanede yer almaktadır. Vefat sayılarına ilişkin yanıltıcı iddialar bazı Belediyelerin açıklamalarına dayanıyor. Belediyelerin e-devlet veri tabanında yer alan mezarlık bilgi sisteminde söz konusu ildeki defin sayısı yer alır. Defin raporu ise kişilerin öldüğü ilde verilir.

‘Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemeye çalışan kendi itibarını zedeler’ diyen Koca, ‘TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Şu ana dek korona kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir’ dedi.

Kovid-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısının ise 8 bin 62 olduğunu belirten Bakan Koca, ‘Daha az ve ya daha fazla değildir. Ölüm nedenleri TÜİK tarafından Dünya standart sınıflamasına göre yayınlanır’ dedi.

Ankara açıklaması

‘Virüsün zararları sadece insan vücuduna değildir, eğitim ekonomi alanlarına da zararlıdır’ diyen Fahrettin Koca, ‘Yolun en zorlu kısmını aştığımıza inanıyorum. Son 3 hafta içinde yapılan bölgesel mücadelenin sonuçlarını gördük. Geçtiğimiz haftalarda, Diyarbakır, Van, İzmir'e değerlendirme ziyaretleri yapmıştık. Toplam 23 ilimizin sağlık alt yapısını ve yürütülen faaliyetlerin detaylı araştırmasını yapmış olduk. En fazla dikkat çeken yer Ankara'ydı. Ankara'da hasta sayısı son 2 hafta içinde yarı yarıya azaldı’ ifadelerine yer verdi.

Aşı çalışmalarında son durum

Bakan Koca, ‘3'er kişiden oluşan 780 kişi sahada. Sadece Ankara için söylüyorum. Bu tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı %60'ya yakın azaldı. Aşıyla ilgili gelişmeler üzerinde duramıyorum fakat denemelerin çok ötesine geçtiğini söyleyebilirim. Bağlantılı olduğumuz ülkeler aşıdan yanıt aldıklarını rapor etmektedir. 13 yerli çalışmamız var. Hayvan deneyleri büyük ölçüde tamamlanmıştır’ dedi.

Bakan Koca kendi aşı üretimimize başlayacağımızın sinyallerini verdi.

‘Test sayımızı 200 bin rakamlarına çıkarmak istiyoruz’ diyen Bakan Koca’nın diğer açıklamaları şu şekilde:

En sağda olan sütunda yine aynı bilgileri içeren. Toplam test sayımız 10 milyonu geçmiş durumda. Nisan ayında %30 oranına yakın olan zatürre oranı %5 oranına düşmüş oldu. Bu oran düşmeseydi sağlık kuruluşlarımızdaki yük 5 kat daha fazla olacaktı. Erken dönemde tedavi yöntemimiz sayesinde bu durumdayız.

Vaka sayısını ve zatürre oranını gösteriyor. Her bir daire bir ili gösteriyor. Yukarı doğru çıktığında hasta sayısının arttığını gösteren bir tablo. Burada ne kadar sol alttaki kareye doğru yerleşim olursa zatürre ve vaka oranının düştüğünü gösteriyor.

Türkiye'de yatak doluluk oranları, burada yatak doluluk oranlarını verdiğimiz de 234 bin yataktan bahsediyoruz. Yoğun bakım doluluk oranı derken yatak sayımız 40 bin 850'den bahsediyoruz. 12 bine yakın yoğun bakım yatağının boş olduğunu bununda %38.7'nin karşılığı olduğunu hasta sayımızın bin beş yüzlerde olduğu görülüyor. Ankara'da vaka sayısı %24.8 oranında düştü. 3 hafta öncesine göre düşüş ise %60'larda. İzmir'de vaka sayısı %26 oranında düştü.

Bakan Koca akıllı bilekliği zorunlu olmadıkça kullanmak istemediklerini iletti.