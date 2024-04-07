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Yaşam Bakan Koca'dan Nuri Alço açıklaması
Yaşam

Bakan Koca'dan Nuri Alço açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-07 22:08:00 -
Bakan Koca'dan Nuri Alço açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda tedavi gören Nuri Alço’nun durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü aktör Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, Alço’nun Eskişehir’de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, “Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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