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Aktüel Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür:
Aktüel

Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür:

"Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 00:27:03 -
Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştüğünü belirterek, "Hocamıza bugün basında da yer alan Bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim. Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Prof. Dr. Sancar'ın bugün Anadolu Ajansında yayımlanan, "Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım" başlıklı haberini paylaştı.

Bugün Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hocamıza bugün basında da yer alan Bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim. Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım." açıklamasında bulundu.

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