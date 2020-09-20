Bakan Koca’dan Mansur Yavaş’a HES cevabı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkür etti.

Bakan Koca, Koronavirüs pozitif ve şüphelilerin HES uygulamasına kayıtlı olduğunu, bilgilerin talep eden kurumların entegrasyonuna açık olduğunu ve HES sisteminin istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli olduğunu belirterek, "Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüse bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Ankara Büyükşehir Belediyesiyle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğünün veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçilebileceği ve salgınla mücadelenin farklı bir boyut kazanacağını iddia etmişti.