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Sağlık Bakan Koca'dan Libya açıklaması
Sağlık

Bakan Koca'dan Libya açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-13 20:54:00 - 2023-09-13 20:56:53
Bakan Koca'dan Libya açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye’nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya’da yaşanan sel felaketinin ardından yeni yardımların gideceğini belirterek, “Libya’da yaşanan sel felaketinde binlerce insan hayatını kaybetti. Binlercesinden haber alınmış değil. Olayın hemen akabinde Bakanlık olarak 2 Acil Müdahale Ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ihtiyaç duyulacak bazı ilaçlar ve tıbbi cihazlar, 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK Timi gönderdik.

Bu gece ise, İzmir Alsancak Limanından kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 Sahra Hastanesi ve 6 Acil Müdahale Ünitesi, 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 Acil Müdahale Aracı aynı gemiyle yolda. Türkiye’nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak. İyi haberler bekleyen 85 milyon insanın da kalbi Libya’da” ifadelerini kullandı.

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