Bakan Koca'dan kritik uyarı! O illerde vaka sayısı artıyor

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara aşılanma çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım." dedi.

3 milyona yakın kişi 3. doz aşısını oldu

Geçtiğimiz haftadan bu yana koronavirüs tablosunda paylaşılan günlük aşılanma verilerine göre, 37 milyon 459 bin 120 kişiye 1. doz koronavirüs aşısı uygulandı. 2. doz uygulanan kişi sayısı 16 milyon 770 bin 701 kişi olurken, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yeni alınan kararla 2 milyon 790 bin kişiye de 3. doz aşı uygulandı.

İki il daha maviye döndü

Aşılanma verilerinin Türkiye haritasında renklerle aktarıldığı tabloya göre, Çanakkale, Muğla ve Kırklareli'nde aşılanan kişi sayısı yüzde 75'in üzerine çıktı. Bakan Koca bu gelişmeyi, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun." ifadeleri ile duyurdu.

Aşılanma oranının düşük kaldığı iller!

Haritada kırmızı renklere boynamış iller aşılanmanın yüzde 55'in altında olduğunu ifade ediyor. Bakan Koca'nın az aşılanma sebebi ile vaka artışına işaret ettiği iller, haritaya göre şöyle: Yozgat, Konya, Aksaray, Niğde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Batman, Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Kars, Ağrı, Van, Hakkari ve Iğdır.