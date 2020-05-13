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Aktüel

Bakan Koca’dan “kontrollü sosyal hayat” paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 22:28:24 -
Bakan Koca’dan “kontrollü sosyal hayat” paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı, birlikte olduğumuz tüm alanlarda korona virüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + sosyal mesafe” ifadelerini kullandı.

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