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Sağlık Bakan Koca'dan kemik iliği bağışı çağrısı!
Sağlık

Bakan Koca'dan kemik iliği bağışı çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-16 16:49:00 -
Bakan Koca'dan kemik iliği bağışı çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 Eylül Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü" dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 Eylül Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü" dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, kemik iliği bağışı çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"16 Eylül Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü. Kemik iliği nakli yapılan hastalarımız bugün bağışçılarına bir kez daha “Çok yaşayın!” diyor. Pek çok hastamız ise yaşam mücadelesinde halen bağışçı bekliyor. Hayat kurtaranları örnek alalım, bu kararı verelim." (İLKHA)

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