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Aktüel Bakan Koca'dan İzmir için Kovid-19 uyarısı:
Aktüel

Bakan Koca'dan İzmir için Kovid-19 uyarısı:

"İzmir'de şu anki şartlar Kovid-19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 20:38:41 -
Bakan Koca'dan İzmir için Kovid-19 uyarısı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de şu anki şartlar Kovid-19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği İzmir'de yeni tip koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "İzmir'de şu anki şartlar Kovid-19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması kontrolümüze bağlı. Kovid-19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim." ifadesini kullandı.

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