Bakan Koca’dan hem doktorlara hem vatandaşlara mesaj

Son dönemde yaşanan doktora şiddet haberlerinin gündem olması ile doktorluk mesleğine olan saygının azalması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşları ve doktorları ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca, doktorluk mesleğinin saygınlığını yükselteceğiz diyerek, “TIP DOKTORLARI OLARAK, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun.” paylaşımında bulundu.

“Bu doktorlar balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır”

Bakan Koca paylaşımlarında ayrıca; “Her şeyin başı sağlıksa, saygıda doktor sizce kaçıncı sırada? Bir doktorun “ders çalıştığı” saatlerin toplamıyla birçok insan emekli olur. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir. Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır.” ifadelerini kullandı.