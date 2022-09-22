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Gündem Bakan Koca'dan helikopter kazasına ilişkin açıklama
Gündem

Bakan Koca'dan helikopter kazasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giderken düşen helikoptere ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 00:43:00 - 2022-09-22 00:52:03
Bakan Koca'dan helikopter kazasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli’deki helikopter kazasına ilişkin, “Helikopter kazasında olay yerine 9 dakikada ulaşıp, ikisinin durumu ağır olan 5 yaralıya hızla müdahalede bulunan arkadaşlarımıza yaralıların aileleri adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Denizli Çardak’ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait Rus Orman Yangını Söndürme Helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. 3’ü Rus uyruklu, 2’si Türk vatandaşı, 5 kişi yaralandı. Tedavileri devam ediyor. Acımız büyük. Allah benzer kazalardan korusun. Helikopter kazasında olay yerine 9 dakikada ulaşıp, ikisinin durumu ağır olan 5 yaralıya hızla müdahalede bulunan arkadaşlarımıza yaralıların aileleri adına teşekkür ediyorum. 5 ambulansımızın görevlileri, UMKE Timi, oradaki 19 sağlık çalışanımız, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan düşen helikopterle ilgili açıklama
Bakanlıktan düşen helikopterle ilgili açıklama

Gündem

Bakanlıktan düşen helikopterle ilgili açıklama

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