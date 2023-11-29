  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca'dan 'Gazze'de sahra hastanesi'ne ilişkin açıklama
Sağlık

Bakan Koca'dan 'Gazze'de sahra hastanesi'ne ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-11-29 19:55:00 - 2023-11-29 20:04:32

Gazze'den Türkiye'ye getirilen yaralılar Ankara'ya ulaşırken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze’de kurulacak sahra hastanelerine ilişkin, “Önümüzdeki birkaç günde nerede kuracağımızın kararını netleştirmiş olacağız. Gazze’nin içerisinde olacak. Biz Refah sınır kapısına yakın bölgede güvenilir olduğunu düşündüğümüz bölgede planlıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye’ye getirilen çoğunluğu çocuk 23 hasta ve beraberindeki 21 refakatçiyi Etimesgut Askeri Havalimanında karşıladı. Hastaları karşıladıktan sonra burada basın açıklaması yapan Bakan Koca, Gazze’den dördüncü tahliyenin yapıldığını belirterek, “Bugüne kadar gelen hasta sayısı 114, 86 refakatçiyle birlikte toplam 200 kişiyi Gazze’den getirmiş olduk. Bugün gelen 23 hastamızdan 4'ü onkoloji hastası. Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan bir hasta grubu. En küçüğü 7 aylık bir bebeğimiz ve hastaların ağırlıklı kısmı ortopedi ile ilgili. Kırıkların ve travmaları olan, ayrıca göz ile ilgili travma sorunu olan 1 hastamızla birlikte toplamda 23 hasta. Bu hastalarımızı Etlik Şehir Hastanesine almış olup, hemen tedavilerini planlamış olacağız” diye konuştu.

“Birkaç günde nerede kuracağımızın kararını netleştirmiş olacağız”

Kurulacak olan sahra hastaneleri ile ilgili soruyu da değerlendiren Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“Sahra Hastaneleri ile ilgili dün bizim Mısır’da olan sağlık ekibimiz, Gazze’de inceleme yaptılar. 3 bölge tespit edilmişti. Bu bölgelerin fizibilitesi yapılmış oldu. Önümüzdeki birkaç günde nerede kuracağımızın kararını netleştirmiş olacağız. Gazze’nin içerisinde olacak. Biz Refah sınır kapısına yakın bölgede güvenilir olduğunu düşündüğümüz bölgede planlıyoruz. 3 ülkeden oluşan koordinasyon ekibi yakın iletişim halinde. Güvenli bir bölge olmasını önemsiyoruz. Biz erken dönemde hastaları Gazze’de tedavi etmek istiyoruz.”

Tahliyeler devam edecek

Bakan Koca, bir gazetecinin yeni tahliyelerin olup olmayacağına ilişkin sorusuna ise tahliyelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini ifade etti.

Esir takası katil İsrail ile Hamas arasındaki farkı ortaya koydu! İşte İslam medeniyeti
Esir takası katil İsrail ile Hamas arasındaki farkı ortaya koydu! İşte İslam medeniyeti

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Esir takası katil İsrail ile Hamas arasındaki farkı ortaya koydu! İşte İslam medeniyeti

Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt

Gündem

Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt

Türkiye’den Gazze’ye… Askeri uçak Mısır’a indi
Türkiye’den Gazze’ye… Askeri uçak Mısır’a indi

Gündem

Türkiye’den Gazze’ye… Askeri uçak Mısır’a indi

Hamas, İsrailli esir kızı, kucağında köpeğiyle serbest bıraktı...
Hamas, İsrailli esir kızı, kucağında köpeğiyle serbest bıraktı...

Dünya

Hamas, İsrailli esir kızı, kucağında köpeğiyle serbest bıraktı...

Hamas’a ‘terörist’ diyenin orada ne işi var?
Hamas’a ‘terörist’ diyenin orada ne işi var?

Gündem

Hamas’a ‘terörist’ diyenin orada ne işi var?

Gazzeli hastalar Türkiye'de! Yürek sızlatan detay
Gazzeli hastalar Türkiye'de! Yürek sızlatan detay

Gündem

Gazzeli hastalar Türkiye'de! Yürek sızlatan detay

Katil İsrail'den esir açıklaması!
Katil İsrail'den esir açıklaması!

Gündem

Katil İsrail'den esir açıklaması!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23