Bakan Koca'dan 'Gazze'de sahra hastanesi'ne ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye’ye getirilen çoğunluğu çocuk 23 hasta ve beraberindeki 21 refakatçiyi Etimesgut Askeri Havalimanında karşıladı. Hastaları karşıladıktan sonra burada basın açıklaması yapan Bakan Koca, Gazze’den dördüncü tahliyenin yapıldığını belirterek, “Bugüne kadar gelen hasta sayısı 114, 86 refakatçiyle birlikte toplam 200 kişiyi Gazze’den getirmiş olduk. Bugün gelen 23 hastamızdan 4'ü onkoloji hastası. Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan bir hasta grubu. En küçüğü 7 aylık bir bebeğimiz ve hastaların ağırlıklı kısmı ortopedi ile ilgili. Kırıkların ve travmaları olan, ayrıca göz ile ilgili travma sorunu olan 1 hastamızla birlikte toplamda 23 hasta. Bu hastalarımızı Etlik Şehir Hastanesine almış olup, hemen tedavilerini planlamış olacağız” diye konuştu.

“Birkaç günde nerede kuracağımızın kararını netleştirmiş olacağız”

Kurulacak olan sahra hastaneleri ile ilgili soruyu da değerlendiren Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“Sahra Hastaneleri ile ilgili dün bizim Mısır’da olan sağlık ekibimiz, Gazze’de inceleme yaptılar. 3 bölge tespit edilmişti. Bu bölgelerin fizibilitesi yapılmış oldu. Önümüzdeki birkaç günde nerede kuracağımızın kararını netleştirmiş olacağız. Gazze’nin içerisinde olacak. Biz Refah sınır kapısına yakın bölgede güvenilir olduğunu düşündüğümüz bölgede planlıyoruz. 3 ülkeden oluşan koordinasyon ekibi yakın iletişim halinde. Güvenli bir bölge olmasını önemsiyoruz. Biz erken dönemde hastaları Gazze’de tedavi etmek istiyoruz.”

Tahliyeler devam edecek

Bakan Koca, bir gazetecinin yeni tahliyelerin olup olmayacağına ilişkin sorusuna ise tahliyelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini ifade etti.