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Sağlık Bakan Koca'dan 'Fas için hazırız' mesajı
Sağlık

Bakan Koca'dan 'Fas için hazırız' mesajı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 19:03:00 -
Bakan Koca'dan 'Fas için hazırız' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Faslı kardeşlerimiz için hazırız. Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fas’ta meydana gelen deprem sonrasında UMKE ekiplerinin bölgeye gönderilmek için hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Faslı kardeşlerimiz için hazırız. Fas’ın Marakeş şehrinde yaşanan ve şiddeti sonradan 7 olarak açıklanan deprem sebebiyle Bakanlığımızca deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmeler başlatılmış; acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazlar hazırlanmıştır. Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir” ifadelerini kullandı.

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