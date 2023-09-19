Bakan Koca'dan Eris varyantına ilişkin yeni açıklama!

Bakan Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada eris varyantının Türkiye'de de görüldüğünü ancak endişe edilecek bir durum olmadığını açıklamıştı.

Pandemi sürecinde halka korku pompalayan bilim adamları yine sahneye çıkarak eris varyantı üzerinden de aynı misyonunu sürdürdü.

Bakan Koca bugün eris varyantına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

'Gündem olmaya değer değil'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Eris adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim. İyi akşamlar." dedi.

Bakan Koca, 15 Eylül’de Twitter hesabından “Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme” başlığıyla yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı:

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Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.