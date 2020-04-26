Bakan Koca’dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan iftarlarını bir süre ertelemek zorunda olduğumuzu belirterek, "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar.