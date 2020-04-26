  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Koca’dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan iftarlarını bir süre ertelemek zorunda olduğumuzu belirterek, "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" dedi.

2020-04-26 20:51:00 -
Bakan Koca’dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı