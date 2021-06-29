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Gündem Bakan Koca’dan bir aşı müjdesi daha
Gündem

Bakan Koca’dan bir aşı müjdesi daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alışveriş Merkezlerinde (AVM) başlatılan aşılama istasyonlarının ardından şimdi de şehirlerarası terminallerde de aşılama çalışmalarının başladığı müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 14:46:00 -
Bakan Koca’dan bir aşı müjdesi daha

 Yeni Akit  Ankara 

Bakan Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, tren ve otobüs terminallerinde de aşılama hizmetinin başladığını duyurdu.

Koronavirüsle savaşta en büyük silahımız olan Aşı artık milletin ayağına kadar gidiyor. Dağlarda çobanların, tarlada çiftçilerin ayağına kadar giden aşı hizmeti, AVM’lerden sonra halkın yoğun olarak kullandığı şehirler arası tren ve otobüs terminallerinde de hizmet vermeye başlıyor. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti  başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.” ifadelerini kullandı.

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