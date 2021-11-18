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Siyaset Bakan Koca'dan AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı
Siyaset

Bakan Koca'dan AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:22:00 - 2021-11-18 22:23:45
Bakan Koca'dan AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

İmran Kılıç kimdir?

İlahiyatçı, müftü, siyaset adamı, milletvekili olan İmran Kılıç, 1957 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul’da yaptı.
Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayımlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.

AK Parti’den 1 Kasım 2015’te 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça bilmektedir.

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