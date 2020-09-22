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Gündem Bakan Koca'dan acil servisteki olaya tepki: Devlet geçit vermeyecek
Gündem

Bakan Koca'dan acil servisteki olaya tepki: Devlet geçit vermeyecek

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırmasına ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Devletin bu tür olaylara geçit vermeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 03:27:00 - 2020-09-22 03:30:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin barikat kurduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaşarak, Ateşli silahla yaralanan bir kişinin Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamaması sonrası yakınlarının kuralları zorlayarak ölen kişi görmeye çalıştığını sağlık çalışanlarının da kendilerini saldırıdan korumak için ameliyathane kapısına barikat kurduğunu belirterek, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek." dedi.

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