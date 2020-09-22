Bakan Koca'dan acil servisteki olaya tepki: Devlet geçit vermeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin barikat kurduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaşarak, Ateşli silahla yaralanan bir kişinin Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamaması sonrası yakınlarının kuralları zorlayarak ölen kişi görmeye çalıştığını sağlık çalışanlarının da kendilerini saldırıdan korumak için ameliyathane kapısına barikat kurduğunu belirterek, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek." dedi.