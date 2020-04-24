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Bakan Koca ve Bakan Pakdemirli, koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kovid-19'a yönelik tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonunu görüştü

2020-04-24 18:40:45 -
Bakan Koca ve Bakan Pakdemirli, koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonunu değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Koca ve Pakdemirli, Sağlık Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmede, salgına yönelik alınan tedbirler ve normalleşme süreci masaya yatırıldı.

Kovid-19'un tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliğinin ele alındığı görüşmede, ayrıca hastalık sonrası atılacak adımlar için bakanlıklar arası koordinasyon planlandı.

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