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Gündem

Bakan Koca uyardı: Centilmence çekilin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un kentte şampiyonluk kutlamalarına katılan taraftarlarına kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 22:41:00 -
Bakan Koca uyardı: Centilmence çekilin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.

Bakan Koca, Erzurum'da çekilen bir kutlama videosunu Twitter hesabından paylaşarak, Erzurumspor taraftarlarına seslendi. Koca, "Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" dedi.

 

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