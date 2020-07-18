Bakan Koca uyardı: Centilmence çekilin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un kentte şampiyonluk kutlamalarına katılan taraftarlarına kritik bir uyarı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.
Bakan Koca, Erzurum'da çekilen bir kutlama videosunu Twitter hesabından paylaşarak, Erzurumspor taraftarlarına seslendi. Koca, "Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" dedi.