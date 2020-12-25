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Aktüel Bakan Koca: "Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler, ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır."
Aktüel

Bakan Koca: "Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler, ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:33:07 -
Bakan Koca: "Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler, ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır."
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