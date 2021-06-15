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Bakan Koca Türkiye’ye müjdeli haberi verdi! Resmen başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak kritik bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 16:40:00 -
Bakan Koca Türkiye’ye müjdeli haberi verdi! Resmen başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarında yeni bir uygulamaya başlanacağını açıkladı.

Buna göre yerinde aşı uygulamasıyla organize sanayi bölgelerinde mobil ekipler tarafından vatandaşlar aşılanacak.

Twitter'dan açıklama yapan Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

35 milyon doz aşı yapıldı

Öte yandan Türkiye'de virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulamasında toplam doz sayısı 35 milyonu aştı. İki doz uygulananların sayısı 14 milyona yaklaştı.

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