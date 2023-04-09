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YSK'dan açıklama: Saat 17.00 itibarıyla...
Sağlık Bakan Koca: Tüm gücümüzle çalışacağız
Sağlık

Bakan Koca: Tüm gücümüzle çalışacağız

Yeniakit Publisher
2023-04-09 23:32:00 -
Bakan Koca: Tüm gücümüzle çalışacağız

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi, bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, haricindeki tüm bakanlar, AK Parti'den yeni dönemde milletvekili adayı oldu. İki bakanın kendi isteğiyle milletvekili adayı olmadığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Koca, aday olmaması sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yaparak ekip arkadaşlarına destek oldu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun."
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