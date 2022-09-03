Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Hayırlı olsun!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını söyleyerek "Hayırlı olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun.' dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor. Hayırlı olsun.