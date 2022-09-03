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Sağlık Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Hayırlı olsun!
Sağlık

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Hayırlı olsun!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını söyleyerek "Hayırlı olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 02:08:00 -
Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Hayırlı olsun!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun.' dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor. Hayırlı olsun.

 

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