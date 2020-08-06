  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Koca "sorumluluk" çağrısında bulundu:

"Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:22:18 -
Bakan Koca "sorumluluk" çağrısında bulundu:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı herkesi sorumlu olmaya davet ettiğini belirterek "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, Kovid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli." çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı