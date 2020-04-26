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Bakan Koca son ölü ve vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan'a ilişkin koronavirüs raporunu yayınladı. Türkiye'de bugün 99 kişi yaşamını yitirdi.

2020-04-26 19:29:00 - 2020-04-26 19:40:37
Bakan Koca son ölü ve vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti'' ifadelerini kullandı.

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