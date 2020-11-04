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Aktüel Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması azaltın."
Aktüel

Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması azaltın."

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:09:45 -
Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması azaltın."
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