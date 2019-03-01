Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli merkezini açtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde faaliyete geçen Sakarya Böbrek Nakli Merkezi’nin açılışını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde faaliyete geçen Sakarya Böbrek Nakli Merkezi’nin açılışını yaptı.

Bir dizi ziyaret için Sakarya’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde hizmete giren Sakarya Böbrek Nakli Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa AK Parti milletvekilleri, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve davetliler katıldı. Açılış sonrası Bakan Koca, hastalarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Koca, daha sonra inşaat halindeki 250 yataklı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında Koca, AK Parti İl Başkanlığına geçti.

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