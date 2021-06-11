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Gündem Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Yarından itibaren aşı olabilecekler
Gündem

Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Yarından itibaren aşı olabilecekler

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren koronavirüs aşısı yaptırabileceğinin müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 15:43:00 - 2021-06-11 15:47:01
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Yarından itibaren aşı olabilecekler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık" ifadelerini kullandı.

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