Bakan Koca müjdeyi duyurdu: Yarından itibaren aşı olabilecekler
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren koronavirüs aşısı yaptırabileceğinin müjdesini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık" ifadelerini kullandı.