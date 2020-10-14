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Aktüel Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü."
Aktüel

Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü."

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:52:22 -
Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü."
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