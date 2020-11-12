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Aktüel Bakan Koca, Kovid-19 aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü
Aktüel

Bakan Koca, Kovid-19 aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:58:04 -
Bakan Koca, Kovid-19 aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Dr. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Kovid-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik."


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